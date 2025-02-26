Harta Kekayaan Riva Siahaan di LHKPN, Dirut PT Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA - Harta Kekayaan Riva Siahaan di LHKPN. Dirut PT Pertamina Patra Niaga yang Jadi Tersangka Korupsi. Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yang kini berstatus tersangka kasus korupsi, mencatatkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Laporan tersebut mengungkap sejumlah aset miliknya, mulai dari properti hingga investasi, yang kini menjadi sorotan publik seiring dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

1. Harta Kekayaan Riva Siahaan

Berikut harta kekayaan Riva Siahaan yang telah dirangkum Okezone Rabu (26/2/2025).

Berdasarkan laman resmi e-lhkpn pada 31 Maret 2024, harta kekayaan Riva Siahaan mencapai Rp18,9 miliar.