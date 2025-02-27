Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskusi Bersama Menteri Maman, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Pendampingan Bagi UMKM

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |22:12 WIB
Diskusi Bersama Menteri Maman, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya Pendampingan Bagi UMKM
Hary Tanoe pada MNC Forum (Foto: Okezone)




JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya pendampingan bagi para UMKM saat berdiskusi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam acara MNC Forum ke-78 digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

1. Pendampingan dan Pelatihan Perlu Diberikan UMKM

Menurutnya, pendampingan dan pelatihan perlu diberikan kepada UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kedepan diharapkan produktivitas UMKM bisa meningkat dan berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Perlu digarisbawahi juga (diberikan) pendamping, pelatihan karena saya perhatikan UMKM itu salah satu kelemahannya hit and run. Jadi konsistensi kualitas itu sering kurang diperhatikan. Tidak semua seperti itu, (tapi) kalau sudah tumbuh mulai mengentengkan," ungkap Hary Tanoesoedibjo.

Selain pendampingan untuk menjaga konsistensi bisnis, raja media tersebut juga menilai perlu bagi UMKM memiliki kemampuan accounting dan finance untuk bisa mengembangkan bisnis. Ia pun menilai ini bukan tugas yang ringan bagi Kementerian UMKM, namun dirinya optimis masalah ini bisa diselesaikan.

"Ya ini mungkin perlu pendampingan tapi kan gak gampang juga karena begitu banyak UMKM yang perlu diurusi.  Mereka perlu pelatihan, kemudian bukan hanya konsistensi bisnis mereka tapi juga kemampuan accounting, finance, ya kadang mereka buku saja gak punya juga. Jadi ini mungkin PR besar tapi saya yakin Pak Maman bisa tahu dan menyelesaikan masalah ini," ucapnya.

2. Jumlah UMKM RI

Hary Tanoesoedibjo sendiri menyebut bahwa jumlah UMKM yang saat ini jumlahnya sangat banyak penting untuk diperhatikan. Ia melihat, dengan produktivitas UMKM yang diharapkan bisa meningkat, maka bukan tidak mungkin target pertumbuhan 8% bisa tercapai.

"Saya rasa ke depan saya lihat juga akan seperti itu, karena basis UMKM kita kan besar sekali, ada atau 60 juta lebih mungkin ya. Itu bayangkan kalau produktivitasnya meningkat 10%, 20%, 30%, ekonomi kita akan menggeliat sangat luar biasa," katanya.

 

