HOME FINANCE HOT ISSUE

Angela Tanoesoedibjo Dorong Penguatan UMKM RI Lewat Edukasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |00:15 WIB
Angela Tanoesoedibjo Dorong Penguatan UMKM RI Lewat Edukasi
Angela Tanoe soal UMKM RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Co-CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya mendorong penguatan UMKM lewat edukasi untuk masa depan UMKM yang lebih gemilang. Menurutnya langkah ini patut dilakukan, mengingat salah satu tantangan yang kerap dihadapi UMKM adalah kurangnya literasi management keuangan.

1. Pelatihan Perlu DIberikan untuk UMKM

Angela menyebut pendampingan dan pelatihan perlu diberikan kepada UMKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% seperti yang telah ditargetkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, dengan besarnya ekosistem media yang dimiliki oleh MNC Group, para UMKM bisa mendapatkan edukasi tentang management keuangan sehingga konsistensi kualitas bisnis yang selama ini kurang diperhatikan bisa lebih dijaga dan kedepannya UMKM bisa beranjak naik kelas.

"Menyambung yang disampaikan pak Hari Tanoesoedibjo, kaitannya dengan salah satu tantangannya adalah management keuangan, bagaimana bisa mengembangkan usaha. Di sini MNC Group, kita adalah news terbesar hari ini di Indonesia. Kita bisa mengedukasi publik bersama-sama untuk bisnis UMKM yang lebih baik," ungkapnya dalam acara MNC Forum ke-78 digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2025),

2. Ajak Kementerian UMKM 

Lebih jauh Angela mengajak Kementerian UMKM untuk berkolaborasi dalam mengedukasi publik sekaligus memberikan finansial literasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan kolaborasi, menurutnya akan lebih banyak tangan yang bisa bergerak untuk bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
