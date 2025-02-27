Menteri Maman Sebut Program Makan Bergizi Gratis Berdayakan UMKM

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu memberikan efek yang luar biasa.

"Makan Bergizi Gratis tolong jangan hanya sekedar dilihat dari untuk makan anak-anak sekolah atau anak-anak kita atau adik-adik kita sekolah. Harus dilihatnya dalam konteks yang jauh lebih luas dari layar efeknya," kata Maman dalam acara MNC Forum ke-78 digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

1. Perputaran Uang pada Program Makan Bergizi

Lebih lanjut Maman menjelaskan, dengan berjalannya program Makan Bergizi Gratis perputaran ekonomi di desa khususnya di bidang pertanian bergerak di angka Rp7 - Rp8 miliar dalam satu tahun. Padahal menurutnya jika dilihat dari anggaran desa, hanya berada di angka Rp1 - Rp1,5 miliar dalam satu tahun.

"Perputaran uang yang akan terjadi di desa, pertama dia butuh beras, butuh nasi, dia beli dari petani lokal, itu pasti akan bergerak tuh. Kedua lauk-lauk, ikan, ayam, dia beli dari lokal, kemudian sayur mayur diambil dari petani lokal. Nah akan terbangun ekosistem usaha baru di sektor pangan," terangnya.