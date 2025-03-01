Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Merosot Tajam 7,83% ke Level 6.270

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |07:30 WIB
IHSG Sepekan Merosot Tajam 7,83% ke Level 6.270
IHSG Sepekan Merosot Tajam 7,83% ke Level 6.270 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami penurunan taham sebesar 7,83% ke level 6.270,597 dari 6.803,001 pada pekan lalu. Sejumlah data perdagangan saham BEI selama periode 24—28 Februari 2025 ditutup bervariasi.
Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa pekan ini, yaitu sebesar 21,62% menjadi 22,36 miliar lembar saham dari 18,38 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

1. Nilai Transaksi

Peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian Bursa yaitu sebesar 16,19% sehingga menjadi Rp13,69 triliun dari Rp11,78 triliun pada pekan sebelumnya. Namun, penurunan terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa pekan ini, yaitu sebesar 4,52%, menjadi 1,18 juta kali
transaksi dari 1,23 juta kali transaksi pada pekan lalu.

2. Kapitalisasi Bursa

Kapitalisasi pasar Bursa pekan ini mengalami penurunan sebesar 7,68% menjadi Rp10.880 dari Rp11.786 triliun pada sepekan sebelumnya. Investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih Rp2,91triliun dan sepanjang tahun 2025 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp21,90 triliun.

3. Penyebab Pelemahan IHSG

Direktur Utama BEI, Iman Rachman mengungkapkan sejumlah faktor menyebabkan penurunan indeks pekan ini. Tiga faktor utama yang memengaruhi gerak indeks antara lain faktor global, domestik dan kondisi emiten.
Iman menjelaskan, kebijakan tarif perdagangan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan tingkat suku bunga oleh The Fed menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi aliran dana asing ke pasar saham Indonesia. 
"Trump 2.0 tidak mudah. Kemudian, interest rate ini sensitif terhadap ekuitas, kalau suku bunga naik orang akan lebih senang beli produk fixed income," kata Iman.

 

