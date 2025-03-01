Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Bakal Review Total Pertamina! Anak Usaha Digabung Usai Kasus Korupsi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |18:17 WIB
Erick Thohir Bakal Review Total Pertamina! Anak Usaha Digabung Usai Kasus Korupsi
Erick Thohir Bakal Review Total Pertamina! Anak Usaha Digabung Usai Kasus Korupsi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mereview total anak usaha PT Pertamina (Persero). Hal ini merespons adanya kasus korupsi yang melibatkan para petinggi anak usaha PT Pertamina.
Erick mengatakan, potensi penggabungan anak usaha ini tujuannya memangkas rantai penjualan BBM dari kilang atau impor sampai di SPBU. Sehingga kedepan memungkinkan jika proses produksi atau pengadaan bbm dan penjualan di bawah satu anak usaha.
"Kita manakan mana yang bisa kita efisienkan, ini ada holding, ada sub- holding. Seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan yang harus di mergerkan. Supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan," katanya saat ditemui di T2 Bandara Soekarno - Hatta, Sabtu (1/3/2025).

1. Potensi Kerugian Negara

Erick Thohir berkomitmen akan melakukan perbaikan secara menyeluruh imbas adanya korupsi di anak usaha Pertamina hingga menyebabkan potensi kerugian negara hampir Rp1.000 triliun itu.
"Di Pertamina sendiri tentu kita review total, seperti apa nanti perbaikan - perbaikan yang kita lakukan kedepannya," lanjutnya.

2. Distribusi BBM 

Seperti diketahui, proses bisnis penjualan BBM di PT Pertamina melibatkan banyak anak usahanya. Mulai dari pengadaan minyak mentah, pengolahan minyak, hingga penjualan BBM di SPBU, masing-masing dilakukan oleh anak usaha yang berbeda.
Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan setidaknya ada dua skema penyediaan barang untuk produk gasoline seperti Pertamax dan Pertalite.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171143/erick_thohir-CmGD_large.png
Dony Oskaria Sebut Erick Thohir Legenda BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171124/erick_thohir-tbAO_large.jpg
Pamit dari Kementerian BUMN, Ini Kata-Kata Terakhir Erick Thohir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171112/erick_thohir-yWPm_large.jpg
Penuh Haru, Erick Thohir Menangis saat Pamit dari Kementerian BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153817/erick_thohir-gspW_large.png
Alasan Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/320/3150474/prabowo_subianto-imVT_large.jpg
Orang RI Habiskan Rp150 Triliun Berobat ke Luar Negeri, Erick Thohir Siap Perluas KEK Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144672/erick_thohir-iq0A_large.jpg
Erick Thohir Bantah Mundur dari Menteri BUMN: Orang Lagi Enak-enaknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement