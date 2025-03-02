Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Bos-Bos Pertamina Jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |08:01 WIB
3 Fakta Bos-Bos Pertamina Jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun
6 Fakta Bos-Bos Pertamina Jadi Tersangka Korupsi Minyak Rp193,7 Triliun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Adapun ada nama bos-bos Pertamina yang terlibat.  
"Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi, maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, siapa pun," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar.

1. Ada 6 Tersangka 

Kejagung menetapkan Riva Siahaan (RS) - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) - Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Yoki Firnandi (YF) - Direktur PT Pertamina International Shipping, Maya Kusmaya - Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne - VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga dan Agus Purwono (AP) - Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International sebagai tersangka kasus korupsi. 

2. Rincian Kerugian Negara di Kasus tata Kelola Minyak Mentah

- Kerugian ekspor minyak mentah dalam Negeri sekitar Rp35 triliun
- Kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun
- Kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun
- Kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun
- Kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944/bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431/lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187346/minyak-O6gD_large.jpg
10 Perusahaan Penghasil Minyak Terbesar RI, Kinerja Hulu Pertamina Topang Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204/pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874/pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186384/pertamina-BoNx_large.jpg
Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement