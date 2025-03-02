Harga BBM Pertamina Turun, Shell hingga Vivo Naik di Maret 2025

Harga BBM Pertamina Turun, Shell hingga Vivo Naik di Maret 2025. (foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Hampir semua penyedian Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Shell, BP dan Vivo melakukan kenaikan harga di awal Maret 2025. Hanya Pertamina yang menurunkan harga jual bahan bakarnya per 1 Maret 2025.

BBM Shell

Shell Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM Shell Super dari sebelumnya Rp13.350 per liter menjadi Rp13.590 per liter. Kemudian Shell V-Power juga naik dari Rp13.940 per liter menjadi Rp14.060 per liter

Sementara, Shell V-Power Diesel turun dari Rp15.030 per liter menjadi Rp14.760 per liter.

BBM BP AKR

Kenaikan harga BBM juga dilakukan BP-AKR. Jenis BP 92 naik dari Rp13.200 menjadi Rp13.300 per liter. BP Ultimate naik dari Rp13.940 menjadi Rp14.060 per liter dan BP Ultimate Diesel turun dari Rp15.030 menjadi Rp14.760 per liter.

BBM Vivo

Sementara untuk harga BBM Vivo, BBM R90 turun harga menjadi Rp12.624 per liter. BBM R92 menjadi Rp12.816 per liter, BBM R95 Rp13.382 dan Diesel Primus Plus dibanderol Rp14.429 per liter.

BBM Pertamina

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM yang berlaku per 1 Maret 2025. Penurunan harga BBM berlaku untuk BBM non subsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp14.300 per liter dari harga sebelumnya Rp14.600 per liter, sementara harga BBM Pertamina Dex turun menjadi Rp14.600 dari harga sebelumnya Rp14.800 per liter.