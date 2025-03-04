IHSG Dibuka Melemah, Semua Sektor 'Kebakaran'

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan pagi ini, Selasa (4/3/2025). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka melemah ke level 6.475, lebih rendah dari penutupan hari sebelumnya di level 6.519.

Kemudian, IHSG bergerak turun hingga pada pukul 09.06 WIB, indeks berada di posisi 6.480 atau turun 0,61%. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,07 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,04 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 78.014 kali.

1. Sektor Penekan IHSG

Adapun, sebanyak 229 saham harganya turun, 147 saham harganya naik dan 171 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,55%, sektor energi turun 0,60%, sektor keuangan turun 0,16%, sektor kesehatan turun 0,42%, sektor infrastruktur turun 0,24%, sektor transportasi turun 0,39%, sektor bahan baku turun 1,41%, sektor industri turun 0,16%, sektor siklikal turun 0,49%, sektor properti turun 0,63% dan sektor non siklikal turun 0,19%.