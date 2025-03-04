Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah, Semua Sektor 'Kebakaran'

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |09:23 WIB
IHSG Dibuka Melemah, Semua Sektor 'Kebakaran'
IHSG Dibuka Melemah, Semua Sektor 'Kebakaran' (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan pagi ini, Selasa (4/3/2025). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka melemah ke level 6.475, lebih rendah dari penutupan hari sebelumnya di level 6.519.
Kemudian, IHSG bergerak turun hingga pada pukul 09.06 WIB, indeks berada di posisi 6.480 atau turun 0,61%. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,07 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,04 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 78.014 kali. 

1. Sektor Penekan IHSG

Adapun, sebanyak 229 saham harganya turun, 147 saham harganya naik dan 171 saham lain harganya stagnan.
Sektor teknologi turun 0,55%, sektor energi turun 0,60%, sektor keuangan turun 0,16%, sektor kesehatan turun 0,42%, sektor infrastruktur turun 0,24%, sektor transportasi turun 0,39%, sektor bahan baku turun 1,41%, sektor industri turun 0,16%, sektor siklikal turun 0,49%, sektor properti turun 0,63% dan sektor non siklikal turun 0,19%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188354/saham-c7hE_large.jpg
Asing Borong Saham BBCA, BMRI hingga FILM, Tembus Rp2,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188351/saham-OYr7_large.jpg
Deretan 10 Saham Top Losers Pekan Ini: ESTI, BEEF hingga NASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188350/saham-qOyr_large.jpg
10 Saham Paling Cuan, Ada yang Meroket 143 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3188038/ihsg_ditutup_menguat-fgW5_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3187974/ihsg_menguat-xN5j_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.655
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement