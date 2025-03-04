Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag Pastikan Banjir Tak Ganggu Distribusi Bahan Pangan 

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |22:05 WIB
Mendag Pastikan Banjir Tak Ganggu Distribusi Bahan Pangan 
Sejumlah Wilayah di jakarta dan Bekasi Terendam Banjir. (Foto: Okezone.com/Arif)
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan distribusi barang kebutuhan pokok di daerah-daerah, termasuk ayam ras tidak terdampak banjir di sejumlah tempat. Curah hujan tinggi yang sedang menimpa beberapa wilayah di Jabodetabek, dinilai tidak menjadi kendala dalam pendistribusian barang kebutuhan pokok.

"Nggak ada masalah," ujar Budi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (4/3/2025). 

1. Kata Kepala Bapanas

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan ayam ras telah di stok di pasar-pasar tradisional dan modern.

Ayam-ayam tersebut, lanjut Arief, dipasok dalam bentuk daging beku atau frozen, sehingga tidak akan mempengaruhi harga ayam di pasar.

"Jadi kalau khusus ayam, banyak ayam stoknya frozen condition. Jadi kalau frozen condition itu artinya sudah ada di storage, tinggal disalurkan aja," kata Arief.

2. Stok Ayam dan Telur

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan bahwa stok ayam ras dan telur aman selama Ramadhan dan Lebaran.

Zulhas mengatakan pemerintah telah sepakat untuk menjaga harga kedua komoditas tersebut dengan cara meningkatkan suplai di pasar tradisional maupun modern.

 

1 2
