Prabowo Tegaskan Tak Ada Orang Titipan di Danantara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan profesionalisme dalam penyusunan tim Danantara .

Prabowo tak ingin ada orang titipan dalam tim Danantara. Hal ini untuk memastikan kelangsungan investasi yang berdaya saing dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

1.Prabowo Minta Danantara Tak Ada Orang Titipan

Pesan ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Investasi Nasional Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, pilihlah orang-orang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif," ujar Rosan kepada awak media.

2. Danantara Kerja Sama dengan Headhunter

Sebagai bagian dari upaya konservasi yang transparan dan profesional, Rosan mengatakan bahwa Danantara bekerja sama dengan headhunter dan penasihat dari dalam maupun luar negeri. Ia juga menegaskan bahwa daftar nama akan diumumkan dalam waktu dekat agar masyarakat dapat menilai sendiri kredibilitas tim yang akan mengelola dana investasi nasional tersebut.