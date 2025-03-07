Sambut Ramadan, KB Bank Bagikan Takjil untuk Masyarakat Bandung

BANDUNG – KB Bank menggelar kegiatan ‘Berbagi bersama KB Bank’ dengan membagikan takjil untuk masyarakat sekitar di Kota Bandung dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ini wujud komitmen KB Bank dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan di depan Kantor Cabang KB Bank Bandung.

Berbagi bersama KB Bank juga merupakan bagian dari inisiatif sosial KB Bank untuk mendukung masyarakat sekitar, khususnya para pengguna jalan, pekerja, dan masyarakat yang sedang dalam perjalanan saat waktu berbuka puasa.

Ratusan paket takjil gratis dibagikan kepada masyarakat yang lewat di depan Kantor Cabang KB Bank Bandung. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpuasa, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian KB Bank dalam mempererat hubungan dengan lingkungan sekitar.

Kepala Cabang KB Bank Bandung Cerry Marieda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian yang diusung oleh KB Bank.

“Bulan Ramadan adalah momen yang penuh berkah, dan kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Melalui kegiatan berbagi takjil ini, lanjutnya, ia berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan dan belum sempat menyiapkan makanan untuk berbuka. “Semoga kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan antara KB Bank dan masyarakat Bandung,” tuturnya.