Prabowo Ingin Koperasi Desa Merah Putih Putus Jerat Rentenir, Tengkulak hingga Pinjol

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Koperasi Desa Merah Putih bisa memutus jerat rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online (pinjol) yang menjadi sumber kemiskinan masyarakat di desa.

"Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa," kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi usai Rapat dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

1. Koperasi Desa Merah Putih

Lebih lanjut, kata Budi, bahwa dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, maka pendanaan masyarakat desa jauh lebih terbantu. "Juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Karena utang-berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang itu kan tradisi yang juga mau dipangkas," katanya.

"Karena itu kami sampaikan bahwa Kooperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.