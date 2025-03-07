Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBN Airlines Tutup Seluruh Rute Penerbangan di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |14:57 WIB
JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, perusahaan penerbangan asal Irlandia, BBN Airlines tidak lagi melayani rute penerbangan di Indonesia. Perusahaan merubah model bisnis menjadi menyewakan pesawat.

Dudy menjelaskan Sriwijaya Air menjadi pelanggan perdana yang menyewa pesawat dari BBN Airlines, sehingga saat ini maskapai tidak lagi melayani rute-rute penerbangan domestik. 

"Kalau mereka sepertinya tidak begitu siap atau merubah bisnisnya yang tadinya penyelenggara menjadi hanya menyewakan pesawat mereka kepada Sriwijaya," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip Jumat (7/3/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menhub mengatakan saat ini 2 produsen besar pesawat terbang dunia, Airbus dan Boeing memang masih dalam tahap recovery pasca pandemi covid-19 yang melanda 5 tahun silam. Hal ini menyebabkan ketersediaan pesawat di dunia juga masih terbatas, sehingga memang memberikan peluang terhadap bisnis penyewaan pesawat.

"Jumlah pesawat terbatas secara global, membuat kita menjadi tidak gampang mendapatkan peswat," tambahnya.

Sekadar informasi, pada 27 September 2024 BBN Airlines telah resmi beroperasi di Indonesia mengantongi Sertifikat Operasi Udara (AOC) penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Rute yang dioperasikan BBN Airlines di bandara-bandara kelolaan Injourney Airports adalah Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan dan Jakarta - Denpasar. 

(Dani Jumadil Akhir)

