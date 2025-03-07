Kisah UMKM Cuan Lewat Transformasi Bisnis Digital

JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didorong untuk transformasi ke digital. Pasalnya, seiring dengan perkembangan zaman, kesempatan untuk berdaya dan berkarya semakin terbuka lebar bagi UMKM.

1. Kisah Inspiratif UMKM

Seperti kisah inspiratif Natalia Gunawan, dalam perjalanan mengembangkan brand lokal, Sahiku Shoes. Natalia melakukan transformasi strategi bisnis untuk terjun ke platform online, berhasil membawanya sukses mendorong pertumbuhan bisnis keluarganya.

Bagi Natalia, mempertahankan bisnis keluarga yang telah berdiri selama lebih dari 30 tahun tidaklah mudah. Saat itu, Sahiku Shoes sudah memiliki posisi kuat dalam pasar offline yaitu menjadi supplier untuk toko departemen besar dan toko retail.

Namun pada tahun 2019, Natalia sadar bahwa Sahiku harus mengatur strateginya kembali untuk tetap dapat relevan dengan tren dan situasi industri saat itu dengan mulai merambah ke ranah digital dan Shopee menjadi platform e-commerce pertama yang dipilih oleh Sahiku Shoes.

“Salah satu tantanganku di awal adalah mengatur strategi agar Sahiku Shoes dapat terus mempertahankan posisinya di tengah perputaran tren serta kemajuan teknologi, yang juga berpengaruh dalam perilaku belanja konsumen. Masih mempelajari bagaimana market online bekerja, Sahiku Shoes bergabung dengan Shopee kurang lebih sejak 6 tahun lalu. Aku memutuskan memilih Shopee sebagai platform e-commerce untuk berjualan produk kami dansalah satu alasan utamanya karena Shopee memiliki pasar yang kuat dalam kategori fashion," ujar Owner of Sahiku Shoes Natalia Gunawan, Jumat (7/3/2025).

2. Maksimalkan Potensi Produk Lokal Lewat Platform Digital

Sahiku Shoes memiliki arti tersendiri, yaitu Sahabat Kaki Ku, sepatu dan sandal dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. Menjadi teman bagi konsumen untuk menjalankan hari dan menemani berbagai aktivitas, Sahiku Shoes paham bahwa kualitas dan kenyamanan merupakan aspek yang sangat penting bagi konsumen.

Sejak awal berdiri, Sahiku Shoes sudah sangat mengutamakan pentingnya menghadirkan sepatu berkualitas tinggi. Maka dari itu, segala proses produksi dilakukan sendiri, mulai dari pemilihan material, sol, model hingga bahan. Hal ini menjadi faktor utama yang menciptakan kenyamanan dalam setiap koleksi sepatu dan sandal yang dikeluarkan.