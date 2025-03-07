Link Resmi Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

JAKARTA – Link resmi pendaftaran rekrutmen bersama BUMN 2025. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi membuka pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 hari ini.

Sebanyak lebih dari 2.000 posisi tersedia di 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya, mencakup sektor keuangan, infrastruktur, energi, telekomunikasi, hingga kesehatan.

Program ini terbuka bagi lulusan SMA/sederajat, D3, D4/S1, serta S2, baik fresh graduate maupun pelamar berpengalaman. Selain itu, BUMN juga memberikan kesempatan khusus bagi penyandang disabilitas dan putra/putri Papua.

Tahapan dan Link Resmi Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

Pembuatan Akun: 7-16 Maret 2025

Pelamar bisa membuat akun di laman resmi: rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id

Melengkapi data diri dan dokumen pendukung

Pelamaran: 10-16 Maret 2025

Pelamar dapat memilih satu posisi yang sesuai dengan kualifikasi