Cara Registrasi Akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang Dibuka Hari Ini

Cara Registrasi Akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang Dibuka Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Cara registrasi akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang dibuka hari ini. Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 dimulai dari 7 sampai 16 Maret 2025.

Pada tahun ini, terdapat 2.000 lowongan di berbagai bidang, seperti pemasaran, keuangan, operasional engineering, serta digitalisasi dan teknologi informasi dengan 107 anak perusahaan BUMN yang tergabung.

Dikutip dari berbagai informasi, Jumat (7/3/2025), pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 hanya dapat diakses secara online melalui laman resmi https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id.

Pendaftaran RBB ini terdiri dari dua tahapan, yakni tahap pembuatan akun dan tahap pelamaran. Pada tahap awal, pelamar dapat membuat akun terlebih dahulu yang telah dibuka pada 7 hingga 16 Maret 2025.

Lantas, bagaimana cara registrasi akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025?

Cara Registrasi Akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025