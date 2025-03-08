Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Rekomendasi Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |21:02 WIB
JAKARTA - Terdapat berbagai aplikasi penghasil uang tambahan mulai dari aplikasi game hingga aplikasi membaca. Hanya dengan melengkapi tugas-tugas yang tersedia dan mengumpulkan koin, nantinya koin tersebut dapat ditukarkan dengan sejumlah uang hingga Rp100 ribu.
Aplikasi-aplikasi ini tentu mudah didapatkan, dengan mendowload salah satu aplikasi tersebut di App Store atau Play Store, melakukan log in, lalu melengkapi tugas atau mengikuti event untuk mengumpulkan koin, maka pengguna bisa langsung menukarkan koin tersebut sesuai dengan jumlah koin yang ditukarkan.
Berikut 10 rekomendasi aplikasi penghasil uang hingga Rp100 ribu per hari yang bisa dicoba bagi yang ingin memiliki penghasilan tambahan, mulai dari bermain game  hingga membaca novel yang dikutip dari berbagai sumber, diantaranya.

1. Greedy Dragon

Aplikasi ini menyediakan bermacam-macam tantangan dalam permainan. Selesaikan semua tugas yang menyenangkan dengan menolong seekor naga yang kelaparan untuk mengumpulkan mata uang dan mengalahkan makhluk jahat dalam permainan. Game ini memiliki visual yang menarik dan menghibur, serta sederhana untuk dimainkan.

2. Poll Pay

Poll Pay juga termasuk platform yang dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan hingga Rp100 ribu. Serupa dengan aplikasi penghasil uang lainnya, pengguna dapat menambah penghasilan dengan mengikuti survei atau tugas-tugas lainnya
Poll Pay memerikan survei yang sangat beragam, dengan imbalan yang juga berbeda-beda. Topik surveinya meliputi berbagai hal, mulai dari politik, acara televisi, hingga produk-produk dari merek terkenal. Setelah menyelesaikan survei, pengguna berkesempatan mendapatkan hadiah berupa uang tunai atau hadiah lain seperti kartu hadiah dari Amazon, Apple, MasterCard, eBay, dan banyak lagi.

3. Snack Video

Mirip dengan TikTok, Snack Video adalah aplikasi media sosial yang berfokus pada video pendek. Keistimewaan aplikasi ini adalah memungkinkan pengguna tidak hanya menikmati konten yang menghibur, tetapi juga mendapatkan uang dengan menonton banyak video, yang dapat langsung ditarik melalui dompet elektronik.

4. Maen Yo!

Maen Yo! adalah permainan yang menyediakan berbagai macam mini game yang menghibur. Pengguna dapat berinteraksi dengan pemain lain, melakukan taruhan menggunakan Yo!Coin, dan nantinya dapat ditukar dengan saldo di DANA, OVO, GoPay, atau LinkAja.

5. Finovel

Finovel merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan fasilitas membaca dan mendengarkan novel dengan berbagai fitur yang menarik. Aplikasi dari FameInk ini telah diunduh oleh lebih dari 1 juta pengguna di Google Play, yang membuktikan keamanannya dan kredibilitasnya.
Selain itu, Finovel juga memberikan peluang bagi pengguna yang ingin memperoleh pendapatan hingga 100 ribu rupiah per hari, dengan membaca novel, pengguna dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukaar dengan uang tunai.

 

Halaman:
1 2
