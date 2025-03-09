Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBN Airlines Hentikan Semua Penerbangan di Indonesia

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |07:20 WIB
JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa BBN Airlines, perusahaan penerbangan asal Irlandia, telah mengubah model bisnisnya untuk menyewakan pesawat, dan tidak lagi melayani penerbangan domestik dan rute di Indonesia.

Dari penjelasan Dudy, Sriwijaya Air menjadi salah satu pelanggan pertama yang menyewa pesawat dari BBN Airlines, sehingga saat ini maskapai tidak lagi melayani rute-rute penerbangan domestik. 

"Kalau mereka sepertinya tidak begitu siap atau merubah bisnisnya yang tadinya penyelenggara menjadi hanya menyewakan pesawat mereka kepada Sriwijaya," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip Jumat (7/3/2025).

1. Jumlah Pesawat Terbatas

Pada kesempatan tersebut, Menhub menyatakan bahwa dua produsen pesawat terbang utama di dunia, Airbus dan Boeing, saat ini masih dalam proses pemulihan setelah pandemi COVID-19 yang terjadi lima tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pesawat di seluruh dunia masih terbatas, dan membuka peluang untuk bisnis penyewaan pesawat. 

"Jumlah pesawat terbatas secara global, membuat kita menjadi tidak gampang mendapatkan pesawat," tambahnya.

 

