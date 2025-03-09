Advertisement
HOT ISSUE

Bank Indonesia Minta Maaf Layanan Tukar Uang Baru 2025 di Pintar BI Error

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |14:01 WIB
Bank Indonesia Minta Maaf Layanan Tukar Uang Baru 2025 di Pintar BI Error
Bank Indonesia Meminta Maaf (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) minta maaf terkait errornya layanan Pintar Bank Indonesia yang terjadi sejak Minggu (9/3/2025) pagi.

1. BI Meminta Maaf

Menurut Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deny Prakoso, saat ini proses pemulihan layanan terus dilakukan.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dikarenakan gangguan dalam mengakses dan penggunaan aplikasi layanan penukaran uang Rupiah (pintar.bi.go.id)," kata Ramdan sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

"Saat ini, kami tengah bekerja maksimal untuk mengatasi kendala ini, secara bertahap pemulihan tengah dilakukan agar dapat kembali  digunakan secara normal," lanjutnya.

2. BI Apresiasi Pengertian Masyarakat

Ramdan menyebut BI sangat mengapresiasi kesabaran dan pengertian masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Bagi yang masih mengalami kendala, ia menyarankan agar menghubungi contact center Bank Indonesia BICARA 131.

 

