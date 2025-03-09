Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Besaran THR Pensiunan PNS 2025, Cek Jadwalnya

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |17:06 WIB
Besaran THR Pensiunan PNS 2025, Cek Jadwalnya
THR Pensiunan PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Besaran THR pensiunan PNS 2025, cek jadwalnya. Pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk Tunjangan Hari Raya (THR) pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2025. 

THR akan diberikan kepada PNS yang telah pensiun dan berhak menerima sesuai dengan ketentuan serta besaran berdasarkan dengan golongan masing-masing. 

Jika mengacu pada ketentuan, THR pensiunan PNS biasanya dicairkan paling lambat pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika Idul Fitri 2025 diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025, maka, pencairan THR pensiunan PNS 2025 diprediksi mulai 21 Maret 2025. 

Namun, tentu akan ada pengumuman secara resmi dari Pemerintah mengenai jadwal pasti pencairan THR pensiunan PNS 2025. 

Lantas, berapa besaran THR pensiunan PNS 2025? Berikut rinciannya. 

1. Besaran THR Pensiunan PNS 2025

1. Pensiunan Golongan I

* Golongan Ia: Rp 1.748.096 - Rp 1.962.128

* Golongan Ib: Rp 1.748.096 - Rp 2.077.264

* Golongan Ic: Rp 1.748.096 - Rp 2.165.184

* Golongan Id: Rp 1.748.096 - Rp 2.256.688

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement