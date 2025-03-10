IHSG Sesi I Turun 0,65% ke Level 6.592

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,65% atau 43,33 poin ke level 6.592 pada perdagangan sesi pertama Senin (10/3/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,31 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,20 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 681.510 kali. Adapun, sebanyak 352 saham harganya turun, 217 saham harganya naik dan 226 saham lain harganya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor keuangan turun 1,49 persen, sektor kesehatan turun 1,74 persen, sektor infrastruktur turun 0,60 persen, sektor transportasi turun 0,71 persen, sektor bahan baku turun 2,29 persen, sektor industri turun 2,29 persen, sektor properti turun 1,06 persen, sektor non siklikal turun 0,03 persen. Sedangkan sektor teknologi menguat 5,98 persen dan sektor siklikal naik 0,54 persen, sementara sektor energi stagnan.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) naik 30,00 persen ke Rp182, PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) naik 26,92 persen ke Rp66, dan PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) naik 19,85 persen ke Rp15.850.