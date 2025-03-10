Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun 0,65% ke Level 6.592

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |12:20 WIB
IHSG Sesi I Turun 0,65% ke Level 6.592
IHSG Sesi I Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,65% atau 43,33 poin ke level 6.592 pada perdagangan sesi pertama Senin (10/3/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,31 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,20 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 681.510 kali. Adapun, sebanyak 352 saham harganya turun, 217 saham harganya naik dan 226 saham lain harganya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor keuangan turun 1,49 persen, sektor kesehatan turun 1,74 persen, sektor infrastruktur turun 0,60 persen, sektor transportasi turun 0,71 persen, sektor bahan baku turun 2,29 persen, sektor industri turun 2,29 persen, sektor properti turun 1,06 persen, sektor non siklikal turun 0,03 persen. Sedangkan sektor teknologi menguat 5,98 persen dan sektor siklikal naik 0,54 persen, sementara sektor energi stagnan.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) naik 30,00 persen ke Rp182, PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) naik 26,92 persen ke Rp66, dan PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) naik 19,85 persen ke Rp15.850.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189487/ihsg_ditutup_menguat-n1Nu_large.jpg
IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement