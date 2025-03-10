Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Ingatkan Pengusaha: Jangan Mainkan Harga Pangan di Bulan Ramadhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |12:40 WIB
Mentan Ingatkan Pengusaha: Jangan Mainkan Harga Pangan di Bulan Ramadhan
Mentan Amran Bertemu Ketum Kadin Anindya Bakrie. (Foto :Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha dan pedagang mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan panang. Langkah ini penting dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan.

1. Naikkan Harga yang Wajar!

Mentan mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar, terutama di bulan Ramadhan. Ia menyebut stabilitas harga pangan dibutuhkan agar masyarakat dapat beribadah tanpa khawatir akan harga pangan.

“Kalau kita lihat tahun lalu, Januari dan Februari sempat jadi masa termahal dalam sejarah Indonesia, harga beras bisa tembus Rp16.000 per kilogram. Sekarang kondisinya jauh lebih baik. Tapi tetap harus waspada, jangan ada yang bermain harga, apalagi di bulan suci seperti ini,” katanya dikutip Senin (10/3/2025).

2. Presiden Pantau HET Pangan

Lebih lanjut Mentan Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto, terus memantau langsung pergerakan harga dan meminta agar distribusi pangan berjalan lancar. Dikatakannya, Presiden juga selalu memastikan harga bahan pokok tetap sesuai HET.

“Bapak Presiden selalu memantau perkembangan harga pangan. Beliau sering menanyakan langsung soal operasi pasar daging dan memastikan harga bahan pokok tetap sesuai HET,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
