Sosok Mulyono, Driver Gojek Pertama 001 yang Diundang ke Istana saat Prabowo Umumkan Bonus Hari Raya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sosok Mulyono, driver Gojek pertama 001 yang diundang ke Istana saat Prabowo umumkan Bonus Hari Raya pada Senin 10 Maret 2025.

Prabowo telah mengumumkan kebijakan agar perusahaan layanan transportasi online seperti Gojek untuk memberikan bonus kepada pengemudi dan kurir online yang berbentuk uang tunai. Hal ini setelah Prabowo bertemu dengan pimpinan Gojek dan Grab terkait bonus hari raya.

"Kita telah berunding dan telah kita dapat suatu komitmen (pemberian bonus hari raya) dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Walujo, CEO Gojek, dan Saudara Antony Tan, CEO dari Grab," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemberian ini sebagai bonus bagi ojol yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. "Tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pengemudi online yang telah mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia," katanya.

Prabowo pun mengimbau perusahaan layanan untuk memberikan bonus kepada pengemudi dan kurir online yang berbentuk uang tunai. "Untuk itu pemerintah mengimbau untuk memberi Bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja," katanya.

Prabowo pun mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 250 ribu pengemudi kurir online yang aktif. Dimana sebanyak 1 sampai 1,5 juta pengemudi yang berstatus part time. Nantinya, aturan pemberian bonus ini akan diatur lewat Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan.

"250 ribu pekerja pengemudi kurir online yang aktif, 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part time tidak full time, untuk besaran mekanisme kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran," paparnya.

Ada yang menarik dari pengumuman bonus hari raya tersebut, selain dihadiri petinggi Gojek, juga dihadiri tiga

perwakilan driver dari Gojek, salah satunya adalah Mulyono, driver Gojek pertama 001.

Lalu siapa Mulyono? Berikut ini sosok Mulyono seperti dirangkum Okezone.