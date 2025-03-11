Intip Revolusi Sistem Hunian Modular Cerdas Berkonsep Net Zero Pertama di Indonesia

JAKARTA – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) bersama PT Dex Solusi Transit (DEX) membuat Netro, inovasi sistem hunian modular cerdas pertama di Indonesia yang berkonsep Smart Net-zero dan Growing-modular. Prototipe hunian contoh Netro versi 1.0 hadir di lahan WIKA Realty berlokasi di Pulo Mas Jaya dalam empat tipe yang menggambarkan bagaimana hunian smart house modular ini bisa bertumbuh mulai dari tipe paling kecil 33, kemudian tipe 49, tipe 93 hingga ke tipe terbesar 129 disesuaikan dengan kebutuhan ruang yang berbeda.

1. Hunian Cerdas

Protipe ini sebagai komitmen WEGE dan DEX untuk hadir menyumbangkan suatu model solusi hunian cerdas dan hijau yang berbasis industrial. Netro dirancang untuk menjawab kebutuhan akan tempat tinggal yang berkelanjutan, Netro dapat beroperasi efisien, hemat energi dan menekan emisi karbon dengan cara cerdas (smart system) sehingga bisa memenuhi kriteria rating Greenship Net-zero dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

Netro juga menawarkan solusi hunian tumbuh modular yang sistematis sehingga meluaskan sasaran segmen pasar, meningkatkan keterjangkauan, memberikan opsi rumah tumbuh yang bisa selaras dengan antisipasi peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan ruang pemilik hunian untuk tumbuh secara sistematis. Dengan begitu, Netro juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan memperkenalkan konsep hunian cerdas

“Netro lahir dari kepedulian terhadap perubahan iklim dan sejalan dengan komitmen WEGE dalam mengembangkan Modular sebagai metode kerja untuk konstruksi bangunan sejak 2018. Sedangkan DEX menghadirkan konsep "rumah bernafas" yang cerdas dan memenuhi kaidah Net-zero yang memaksimalkan sirkulasi udara alami dan pemanfaatan IoT dalam pemenuhan data untuk proses sertifikasi secara otomatis dan hemat biaya. Kolaborasi ini menghasilkan hunian yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mengedukasi penghuninya untuk hidup hemat energi melalui teknologi terintegrasi,” jelas Direktur Utama WIKA Agung BW, Selasa (11/3/2025).

2. Fitur Netro

Fitur-fitur unggulan Netro meliputi pendinginan pasif, ventilasi alami, panel surya, sistem daur ulang air, dan sistem pemantauan energi, kenyamanan thermal dan Kesehatan udara minimal yang terintegrasi dengan aplikasi Greenship Net-zero dari GBCI. Sistem ini memungkinkan penghuni dan GBCI untuk dapat memantau secara digital konsumsi energi dan produksi energi terbarukan, sehingga dapat menekan emisi secara signifikan dan memenuhi kriteria sertifikasi Greenship Net-zero.

“Ini bisa menjadi Solusi bagi kita akan kebutuhan tempat tinggal baik untuk Perkotaan bahkan Pesisir dan Pedesaan. Kami optimis dengan dukungan teknologi konstruksi saat ini yang dimiliki oleh WEGE dan DEX serta WIKA Realty sebagai Developer pertama yang akan mengimplementasikan Netro dalam beberapa kawasaan property yang dimilikinya, dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan kualitas terbaik sehingga mewujudkan gaya hidup Netzero yang berkelanjutan serta efisiensi energi secara masif,” papar Direktur Utama WEGE Hadian.