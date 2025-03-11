Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Begini Peran Perempuan Bisa Kerja di Sektor Logistik

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |07:24 WIB
Begini Peran Perempuan Bisa Kerja di Sektor Logistik
Industri Logistik (Foto: Okezone)
JAKARTAIndustri logistik identik dengan tenaga dan mobilitas tinggi. Di mana peran kurir perempuan kerap dipandang sebelah mata.

Menurut Chief Operating Officer Lion Parcel Mohammad Fadli Hari Perempuan Internasional menjadi momen penting perseroan untuk mengingat kontribusi besar perempuan di industri logistik.

1. Setiap Individu Miliki Potensi

Dia menjelaskan, banyak figur perempuan yang turut berkontribusi, termasuk para kurir seperti Putri yang bekerja keras memastikan setiap paket sampai dengan aman dan tepat waktu kepada pelanggan.

"Kami berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, terbuka dan mendukung siapa pun baik perempuan maupun laki-laki yang mau berkembang. Kami percaya setiap individu memiliki potensi dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Kami memiliki jumlah karyawan perempuan mencapai 20% dan banyak di antaranya menempati posisi strategis dalam management," jelas Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

 

