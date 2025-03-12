Gudang Beras Bulog Banyak Kutu, Ini Kata Wamentan

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan akan melakukan pengecekan gudang beras Bulog. Penegasan ini diungkapkan Sudaryono menyusul temuan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto jika di gudang Bulog Yogyakarta ditemukan banyak beras sisa impor yang banyak kutu.

"Ini kan kita lagi cek, Saya kan kebetulan juga Dewan Pengawas di Bulog, saya lagi cek ke sana, kita cek kualitasnya seperti apa," kata Sudaryono kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

1. Kondisi Gudang Bulog

Sudaryono pun menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan antisipasi seperti gudang yang harus mempunyai sirkulasi baik. "Ya antisipasinya tentu saja kan dengan sirkulasi yang baik."

Meski begitu, Sudaryono mengatakan jika kualitas beras yang berada di gudang Bulog mengalami kerusakan berat maka solusinya akan digunakan untuk pakan ternak.

"Kalau memang sudah rusak sekali ya tentu saja mungkin tidak kita kasih ke orang. Harus kita ada cara lain apakah untuk pakan ternak atau apa," katanya.

Namun, Sudaryono menegaskan masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut berapa beras yang rusak karena berkutu.

"Tapi ini kita lagi cek totalnya berapa. Moga-moga sih nggak terlalu banyak ya. Karena kan Bulog ini kan barangnya harus simulasikan. Barang masuk terus ada yang keluar," tegasnya.

2. Stok Bulog

Sudaryono pun mengatakan Bulog punya fungsi sebagai penyimpan stok cadangan pangan negara, dan sebagai penyimbang harga juga.

"Sehingga di saat panen raya sekarang kita banyak beli, nanti di saat nggak lagi banyak panen, berasnya lagi mau naik, selesai kita keluarkan berasnya," ucapnya.