Indonesia Airlines Ternyata Milik Singapura, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Munculnya Indonesia Airlines menghebohkan masyarakat dan menjadi buah bibir di akhir-akhir ini. Hal tersebut disebabkan setelah diketahui pemilik dari maskapai tersebut bukan berasal dari Indonesia melainkan dari Singapura.

Dilansir dari postingan instagram @rhenald.kasali, Rabu (12/3/2025), setelah dicari tahu, nyatanya pemilik dari Indonesia Airlines merupakan pengusaha dari Indonesia yang memiliki latar belakang bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) serta PLN.

Mengapa Indonesia Airlines didirikan di Singapura dengan badan hukum Singapura?

Menurut Akademis dan Praktisi Bisnis asal Indonesia Rhenald Kasali, hal tersebut dapat terjadi karena adanya istilah orang Indonesia tidak percaya pada negerinya, sehingga pengusaha Indonesia memilih untuk berbisnis ke Singapura karena dirasa lebih mudah.

“Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang mengatakan orang Indonesia saja tidak percaya sama negerinya. Maka dia berbisnis sampai ke Singapura, karena di Singapura itu gampang mendirikan perusahaan, gampang juga mau keluar, gampang cari dana. Dan akhirnya bisa disimpulkan, kan jadi murah di Singapura itu,” kata Rhenald di postingan instagramnya, Rabu (12/3/2025).

Di samping Singapura yang dianggap mahal oleh banyak pihak, namun, negara tersebut masih menjadi destinasi berbisnis yang diincar para pengusaha karena regulasi yang dimilikinya.