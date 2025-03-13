Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Airlines Ternyata Milik Singapura, Ini Penjelasannya

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |04:25 WIB
Indonesia Airlines Ternyata Milik Singapura, Ini Penjelasannya
Indonesia Airlines Ternyata Milik Singapura, Ini Penjelasannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Munculnya Indonesia Airlines menghebohkan masyarakat dan menjadi buah bibir di akhir-akhir ini. Hal tersebut disebabkan setelah diketahui pemilik dari maskapai tersebut bukan berasal dari Indonesia melainkan dari Singapura.

Dilansir dari postingan instagram @rhenald.kasali, Rabu (12/3/2025), setelah dicari tahu, nyatanya pemilik dari Indonesia Airlines merupakan pengusaha dari Indonesia yang memiliki latar belakang bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) serta PLN.

Mengapa Indonesia Airlines didirikan di Singapura dengan badan hukum Singapura? 

Menurut Akademis dan Praktisi Bisnis asal Indonesia Rhenald Kasali, hal tersebut dapat terjadi karena adanya istilah orang Indonesia tidak percaya pada negerinya, sehingga pengusaha Indonesia memilih untuk berbisnis ke Singapura karena dirasa lebih mudah.

“Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang mengatakan orang Indonesia saja tidak percaya sama negerinya. Maka dia berbisnis sampai ke Singapura, karena di Singapura itu gampang mendirikan perusahaan, gampang juga mau keluar, gampang cari dana. Dan akhirnya bisa disimpulkan, kan jadi murah di Singapura itu,” kata Rhenald di postingan instagramnya, Rabu (12/3/2025). 

Di samping Singapura yang dianggap mahal oleh banyak pihak, namun, negara tersebut masih menjadi destinasi berbisnis yang diincar para pengusaha karena regulasi yang dimilikinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187507/pesawat-wOuS_large.jpg
Maskapai Arab Saudi Mukhtara Air Mengudara di Indonesia Januari 2026, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183238/pesawat-Zozs_large.jpg
Jelang Nataru 2026, AirNav Indonesia Siapkan Strategi Keamanan Udara dan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183234/airnav-1A08_large.jpg
Libur Nataru, AirNav Siaga 24 Jam Kawal Hampir 77 Ribu Penerbangan di Langit Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177921/avtur-DIRT_large.jpg
Kurangi Emisi, Penggunaan Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement