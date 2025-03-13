Harga Emas Antam Naik Lagi, Tembus Rp1.714.000/Gram

(Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) melesat pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp12.000 mejadi Rp1.714.000 per gram.

1. Transaksi Logam Mulia

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp12.000 ke Rp1.563.000.

Harga emas Antam berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp907.000

Emas 1 gram: Rp1.714.000

Emas 2 gram: Rp3.368.000

Emas 3 gram: Rp5.027.000

Emas 5 gram: Rp8.345.000

Emas 10 gram: Rp16.635.000