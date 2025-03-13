Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS 2025 Cair 17 Maret Tanpa Potongan, Tukin 100%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |14:17 WIB
THR PNS 2025 Cair 17 Maret Tanpa Potongan, Tukin 100%
THR PNS 2025 Cair 17 Maret Tanpa Potongan, Tukin 100% (Foto: Pemprov DKI)
JAKARTA - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan mulai Senin, 17 Maret 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa total anggaran THR PNS 2025 tersebut mencapai Rp49,9 triliun.

"Total anggaran THR 2025 Rp49,9 triliun, terdiri dari ASN pusat dan TNI/Polri Rp17,7 triliun, pensiunan Rp12,45 triliun, dan ASN daerah Rp19,3 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

1. THR PNS Tanpa Potongan

Suahasil memastikan bahwa pencairan THR akan dilakukan dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang diundangkan pada 7 Maret 2025. Selain itu, THR tidak akan mengalami pemotongan, dan tunjangan kinerja (tukin) akan diberikan 100 persen.

"Komponen yang dibayarkan dalam THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja, yang dihitung berdasarkan gaji Februari 2025," tambahnya.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
