HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Diskon Tol hingga 46% untuk Mudik Lebaran 2025, Catat Ruasnya!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |16:42 WIB
Ada Diskon Tol hingga 46% untuk Mudik Lebaran 2025, Catat Ruasnya!
Ada Diskon Tol untuk Mudik Lebaran 2025 hingga 46%. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pelindo (Persero) memberikan diskon tarif 46% untuk ruas Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) hingga mudik Lebaran 2025. Diskon mulai berlaku 1 Maret 2025. 

Adapun, potongan harga diberikan entitas PT Pelindo Solusi Logistik Group, PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk ruas Cibitung-Cilincing.

1. Diskon Tarif Tol 46%

Senior Vice President Sekretariat Perusahaan Pelindo Solusi Logistik Kiki M. Hikmat mengatakan, diskon 46% sejalan dengan arahan pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat dan sektor logistik selama puncak perjalanan Lebaran. 

“Kami memahami bahwa periode Ramadan dan Lebaran merupakan salah satu momen puncak bagi distribusi logistik maupun perjalanan masyarakat,” ujar Kiki, Kamis (13/3/2025). 

“Oleh karena itu, melalui inisiatif diskon tarif tol JTCC ini, kami berharap dapat meringankan biaya transportasi serta memastikan kelancaran arus barang dan penumpang pada masa tersebut,” paparnya.

2. Persiapan Mudik Lebaran

Senada, Direktur Utama PT CTP Tollways Yaya Ruhiya mencatat, diskon tarif tol diperpanjang sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari pemerintah.

Selain kebijakan diskon tarif tol, PT Pelindo Solusi Logistik juga menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi lonjakan aktivitas mudik. Termasuk, pengecekan kondisi jalan, kesiapan operasional bidang lalu lintas, hingga kesiapan layanan transaksi.


 

 

1 2
