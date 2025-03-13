Pembangunan Tol Probowangi Sudah 74,9%, Efisiensi Logistik Meningkat

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia, salah satunya melalui proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 3 yang saat ini tengah dikerjakan Perseroan. Dengan progres yang telah mencapai 74,9%, proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Tol Probowangi dibangun untuk menambah akses antara wilayah Probolinggo dan Banyuwangi yang selama ini hanya memiliki akses jalur arteri. Dengan dibangun infrastruktur jalan tol ini, diharapkan akan mengurangi kepadatan di jalur arteri, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah Probolinggo, Banyuwangi dan sekitarnya.

1. Efisiensi Waktu

Melalui Tol Probowangi, waktu tempuh diperkirakan akan berkurang sekitar 30-50% sehingga mengefisiensikan konsumsi bahan bakar. Secara keseluruhan, Tol Probowangi ini juga diproyeksikan mampu menurunkan biaya logistik sebesar 10-20%.

Dalam pembangunan proyek ini, WIKA mengimplementasikan teknologi mutakhir, termasuk penerapan Building Information Modeling (BIM) untuk efisiensi perencanaan dan desain. WIKA juga melakukan penerapan teknologi geoteknik melalui pemanfaatan drone dan pemetaan 3D untuk survei tanah yang lebih akurat. Selain itu Perseroan juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal dan subkontraktor lokal.