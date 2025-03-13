Daftar Perusahaan Milik Otto Toto Sugiri, Bill Gatesnya Indonesia

JAKARTA - Daftar perusahaan milik Otto Toto Sugiri, pengusaha sekaligus eksekutif asal Indonesia yang dijuluki sebagai Bill Gatesnya Indonesia oleh Chief Operating Officer (COO) perusahaan Dattabot, Tom Malik.

Otto Toto Sugiri merupakan salah satu miliader Indonesia sekaligus Direktur Utama PT DCI Indonesia sejak tahun 2011. Ia juga dikenal sebagai pelopor di bidang teknologi infomasi dan pusat data di Indonesia.

Berikut 3 daftar perusahaan yang dimiliki oleh Otto Toto Sugiri.

1. DCI Indonesia

Pada tahun 2011, DCI Indonesia didirikan dan sampai saat ini menjadi perusahaan penyedia pusat data yang terdepan di Indonesia. Perusahaan ini memusatkan kegiatannya pada penyediaan infrastruktur pusat data yang terjamin keamanannya, handal, serta efisien, yang bertujuan untuk menopang kebutuhan bisnis dari bermacam sektor industri.

2. Sigma Cipta Caraka

Telkomsigma, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sigma Cipta Caraka, adalah bagian dari Telkom Indonesia yang bergerak di sektor teknologi informasi. Perusahaan ini memiliki catatan sejarah sebagai pionir dalam industri ini, didirikan oleh Otto, dan berhasil mencapai penjualan tertinggi, mengungguli berbagai penyedia perangkat lunak asing.