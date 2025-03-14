Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Herman Khaeron, Anggota DPR Viral Terima Amplop Diam-Diam saat Rapat

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |19:44 WIB
Segini Harta Kekayaan Herman Khaeron, Anggota DPR Viral Terima Amplop Diam-Diam saat Rapat
Segini Harta Kekayaan Herman Khaeron, Anggota DPR Viral Terima Amplop Diam-Diam saat Rapat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Herman Khaeron layak menjadi sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI tersebut baru-baru ini menjadi perhatian publik setelah beredar video yang menunjukkan dirinya menerima amplop dan menandatangani dokumen saat rapat kerja dengan Pertamina beredar luas.

Hal itu kemudian menimbulkan narasi dugaan adanya praktik penerimaan uang sogokan. Namun, hal tersebut ditegaskannya bahwa amplop yang diterimanya bukan berisi uang sogokan, melainkan merupakan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan terkait perjalanan dinasnya yang belum diambil dari Sekretariat Komisi VI DPR RI.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (14/3/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Herman Khaeron, sebagai berikut.

Harta Kekayaan Herman Khaeron

Berdasarkan LHKPN, Herman Khaeron memiliki kekayaan sebanyak Rp15.028.782.245. Sementara total tanah dan bangunan mencapai Rp10.675.000.000 Selain itu, harta bergerak dibidang lainnya Rp365.000.000

Berikut rincian harta kekayaannya :

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp10.675.000.000 

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp650.000.000 
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp660.000.000 
3. Tanah dan Bangunan Seluas 314 m2/210 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp1.355.000.000 
4. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp760.000.000 
5. Tanah Seluas 63 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp1.750.000.000 
6. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp3.750.000.000 
7. Tanah Seluas 63 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp1.750.000.000 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement