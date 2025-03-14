Harta Kekayaan Febri Diansyah, Mantan Jubir KPK dan Pengacara Istri Ferdy Sambo Kini Jadi Kuasa Hukum Hasto

JAKARTA - Harta kekayaan Febri Diansyah, mantan Jubir KPK dan pengacara istri Ferdy Sambo kini jadi Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto jadi perhatian publik Tanah Air.

Sosok Febri Diansyah ramai diperbincangkan setelah disebut dalam salah satu dari 17 nama pengacara yang tergabung pada tim hukum Sekjen DPP PDIP Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus suap perkara Harun Masiku oleh KPK sejak Desember 2024. Pria berusia 58 tahun itu diduga terlibat dalam kasus penyuapan kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Diduga supa ini bertujuan untuk memuluskan penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

1. Profil dan Jejak Karier Febri Diansyah

Nama Febri Diansyah disebut dalam daftar nama pengacara tersebut diumumkan oleh tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

Menariknya, Febri dan Ronny dulu sempat berseberangan dalam kasus Ferdy Sambo. Pada saat itu, Febri berstatus sebagai pengacara istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Sementara itu, Ronny berada di kubu lain dengan menjadi pengacara atau kuasa hukum Richard Eliezer atau Bharada E.

Meski begitu, Febri menegaskan jika akan bersikap profesional dalam menangani kasus sebagai advokat dan akan membela kliennya, Hasto Kristiyanto.

Sebelum itu, Febri mulai dikenal publik saat menjadi Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria kelahiran Padang ini juga pernah tergabung dalam Indonesia Corruption Watch atau ICW.