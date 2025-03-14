Harta Kekayaan Elon Musk, Duitnya Hilang Rp473 Triliun dalam Semalam

JAKARTA - Harta kekayaan Elon Musk setelah duitnya hilang Rp473 triliun dalam semalam. Kekayaan Elon Musk merosot sebanyak USD29 miliar atau Rp476 triliun pada Senin 10 Maret 2025. Meskipun begitu, dirinya masih tetap konsisten berada pada jajaran orang terkaya di dunia.

Berdasarkan laman resmi Forbes, harta Elon Musk saat ini tercatat sebesar USD319,6 miliar atau setara Rp5.253 triliun per Jumat (14/3/2025).

Totalan nominal harta kekayaannya ini merosot sebanyak 6,66% dari yang sebelumnya.

Penurunan harta kekayaannya ini disebabkan oleh saham Tesla yang anjlok hingga 15%, tercatat sebagai penurunan terbesar sejak September 2020.

Sejak Desember 2024, totalan saham Tesla telah merosot hingga 55%.

Berdasarkan laporan Bloomberg, hal ini yang menyebabkan harta kekayaannya turun drastis sebanyak USD132 miliar atau setara Rp2.169 triliun, atau lebih dari 30%.

Dalam wawancaranya, Ia mengungkapkan bahwa tak mudah mengurus perusahaan seperti Tesla dan SpaceX, juga harus bekerja untuk pemerintah.

Setelah Musk ditunjuk Trump untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) dalam memangkas anggaran-anggaran yang dinilai 'kurang penting', beberapa investor Tesla khawatir Musk akan melupakan bisnis mobil listriknya.