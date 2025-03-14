Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Elon Musk, Duitnya Hilang Rp473 Triliun dalam Semalam

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |15:10 WIB
Harta Kekayaan Elon Musk, Duitnya Hilang Rp473 Triliun dalam Semalam
Harta kekayaan Elon Musk setelah duitnya hilang Rp473 triliun dalam semalam. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Elon Musk setelah duitnya hilang Rp473 triliun dalam semalam. Kekayaan Elon Musk merosot sebanyak USD29 miliar atau Rp476 triliun pada Senin 10 Maret 2025. Meskipun begitu, dirinya masih tetap konsisten berada pada jajaran orang terkaya di dunia.

Berdasarkan laman resmi Forbes, harta Elon Musk saat ini tercatat sebesar USD319,6 miliar atau setara Rp5.253 triliun per Jumat (14/3/2025). 

Totalan nominal harta kekayaannya ini merosot sebanyak 6,66% dari yang sebelumnya.

Penurunan harta kekayaannya ini disebabkan oleh saham Tesla yang anjlok hingga 15%, tercatat sebagai penurunan terbesar sejak September 2020.

Sejak Desember 2024, totalan saham Tesla telah merosot hingga 55%.

Berdasarkan laporan Bloomberg, hal ini yang menyebabkan harta kekayaannya turun drastis sebanyak USD132 miliar atau setara Rp2.169 triliun, atau lebih dari 30%. 

Dalam wawancaranya, Ia mengungkapkan bahwa tak mudah mengurus perusahaan seperti Tesla dan SpaceX, juga harus bekerja untuk pemerintah.

Setelah Musk ditunjuk Trump untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) dalam memangkas anggaran-anggaran yang dinilai 'kurang penting', beberapa investor Tesla khawatir Musk akan melupakan bisnis mobil listriknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860//orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189249//harta_kekayaan_utut-Vz7m_large.jpg
Mengintip Kekayaan Utut Adianto, Komisi I DPR yang Usulkan Ada Dirjen Khusus Longsor dan Banjir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189025//harta_kekayaan-moe8_large.jpg
Harta Kekayaan Chalerm Yoovidhya, Orang Terkaya Nomor 1 Thailand Pemilik Minuman Berenergi Terkenal di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189023//dpr_ri-HhcE_large.JPG
Segini Harta Kekayaan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788//harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188533//mirwan-uirp_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah di Tengah Bencana Banjir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement