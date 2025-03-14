Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tingkatkan Daya Saing UMKM, Ini Pentingnya Sertifikasi Halal dan HaKI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |08:26 WIB
Tingkatkan Daya Saing UMKM, Ini Pentingnya Sertifikasi Halal dan HaKI
UMKM di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tingkatkan daya saing UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM perlu mengetahui pentingnya sertifikasi Halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan melindungi kekayaan intelektual UMKM di pasar domestik maupun internasional, serta memastikan produk UMKM memenuhi standar halal dan memiliki perlindungan hukum atas inovasi dan merek dagang mereka.

1. Sertifikasi Halal UMKM

Pertamina memfasilitasi sertifikasi Halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kepada UMKM binaannya. 
Sejak tahun 2023, Pertamina telah membantu proses sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare dan regular untuk 1.237 UMKM. Jumlah tersebut terus naik, hingga tercapai 1.562 UMKM pada akhir tahun 2024.

Vice President CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto menambahkan, sertifikasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi UMKM di pasar global.

Sertifikasi Halal bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menaikkan nilai jual produk, menjadi standar kualitas yang meningkatkan kepercayaan konsumen.

Sementara, HaKI berperan penting dalam melindungi inovasi UMKM agar mereka memiliki hak eksklusif atas produk dan merek mereka secara keekonomian. 

“Dengan dua aspek ini, UMKM binaan Pertamina memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan meningkatkan daya saing sampai tingkat internasional,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

 

