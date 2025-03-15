75.000 Mobil Listrik Siap Mudik Lebaran 2025, Cek Lokasi SPKLU di Sini!

JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mempersiapakn Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan maksimal. Pasalnya diprediksi jumlah kendaraan listrik yang melintas saat arus mudik Lebaran 2025 mencapai 75.000 mobil listrik.

1. Mudik Naik Mobil Listrik

Anggota BPJT Tulus Abadi mengatakan, saat ini sudah era mobil listrik. Bahkan kendaraan ini menjadi sarana yang akan digunakan masyarakat untuk mudik Lebaran.

Oleh karena itu, ketersediaan SPKLU di jalur-jalur mudik seperti jalan tol harus siap. Saat ini tersedia SPKLU di Tol Transjawa sebanyak 53 SPKLU dan non Transjawa sebanyak 15 SPKLU serta di Tol Trans Sumatra 37 SPKLU.

"Jadi inilah yang akan nanti menjadi pelayanan di dalam rest area dan kami kemarin baru rapat dengan Dirjen Listrik dan PLN pada mudik Nataru kemarin ada 35.000 mobil listrik yang sudah mengaspal. Dan diprediksi nanti ada 75.000 mobil listrik yang akan melakukan mudik perjalanan jadi keberadaan SPKLU menjadi sangat penting," ujarnya, Sabtu (15/3/2025).

BPJT pun meminta BUJT mengoptimalkan SPKLU supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan karena antrean saat pengisian daya kendaraan listrik.

"Jmenimbulkan antrean dan saling menunggu lama karena ketika dia menunggu lama akan menambah lagi-lagi soal pergerakan dan kemacetan kami kemarin juga sudah cek di SPKLU di rest area di Tol Cipali dan juga di Tangerang dan sudah siap untuk itu karena kami sudah dipresiapkan lama dari mulai yang fast charging ataupun yang ultra fast charging itu sangat-sangat penting karena mobil listrik sudah menjadi kebutuhan dan juga SPKLU-nya lanjut ini instruksi kepada seluruh BUJT di dalam rangka meningkatkan pelayanan di jalan tol baik menikuti konstruksi, layar informasi, kemudian layar unitas dan peningkatan layar transaksi jadi tadi yang saya sebutkan bahwa pada dasarnya jalan tol itu lebaran atau tidak lebaran itu harus sesuai dengan standar pelayanan minimal SPM," ujarnya.

2. Lokasi SPKLU di Tol Astra Infra

SPKLU di Tol Tangerang-Merak

Rest Area KM 43 A

Rest Area KM 45 B

Rest Area KM 68 A

Rest Area KM 68 B