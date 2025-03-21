Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Asset Management dan TICMI Kerja Sama Dukung Pengembangan Pasar Modal Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |20:41 WIB
MNC Asset Management dan TICMI Kerja Sama Dukung Pengembangan Pasar Modal Indonesia
MNC Asset dan TICMI (Foto: Okezone)
JAKARTAMNC Asset Management resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) untuk menjalin strategi sinergi dalam mendukung pengembangan pasar modal di Indonesia.

Penandatanganandilakukan oleh Dimas Aditya Ariadi, Direktur MNC Asset Management, dan Yohanes Arts Abimanyu, Presiden Direktur TICMI, di Gedung Bursa Efek Indonesia – Tower II, pada Jumat, (21/3/2025).

1. Dukung Pertumbuhan Industri

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia.

“Kami percaya bahwa peningkatan literasi dan edukasi di sektor pasar modal, khususnya reksa dana, akan berkontribusi pada pertumbuhan industri yang lebih sehat dan berkelanjutan. 

Melalui sinergi dengan TICMI, ujar Dimas, MNC Asset berharap dapat memberikan edukasi dan literasi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

“Melalui sinergi strategi ini, MNC Asset Management dan TICMI akan berkolaborasi dalam memperluas akses pelatihan dan sertifikasi pasar modal ke berbagai lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia,” terangnya.

 

