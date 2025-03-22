JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam hingga 6,6% ke level 6.034 pada Selasa 18 Maret 2025 kemarin. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun melakukan penghentian perdagangan sementara atau trading halt.
Berikut fakta-fakta IHSG Kebakaran yang dirangkum Okezone, Sabtu (22/3/2025)
Mayoritas saham perbankan BUMN dan swasta kebakaran massal.
BEI menyampaikan bahwa hari ini, Selasa, 18 Maret 2025 telah terjadi pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) yang dipicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 5%.