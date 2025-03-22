Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

7 Fakta IHSG Kebakaran

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |09:21 WIB
7 Fakta IHSG Kebakaran
Fakta IHSG Kebakaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam hingga 6,6% ke level 6.034 pada Selasa 18 Maret 2025 kemarin. Bursa Efek Indonesia (BEI) pun melakukan penghentian perdagangan sementara atau trading halt. 

Berikut fakta-fakta IHSG Kebakaran yang dirangkum Okezone, Sabtu (22/3/2025)

1. Saham BUMN dan Swasta

Mayoritas saham perbankan BUMN dan swasta kebakaran massal.

2. Pembekuan Sementara

BEI menyampaikan bahwa hari ini, Selasa, 18 Maret 2025 telah terjadi  pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) yang dipicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 5%.

 

Halaman:
1 2
