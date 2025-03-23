Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pemerintah Dorong Guru Segera Validasi Rekening untuk Pencairan Tunjangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |10:00 WIB
Pemerintah Dorong Guru Segera Validasi Rekening untuk Pencairan Tunjangan
Mendikdasmen Abdul Mu’ti beserta jajaran mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru, Kamis (13/3). (Foto: dok Kemendikdasmen/Laili)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau seluruh guru penerima tunjangan guru untuk segera melakukan pengecekan dan validasi nomor rekening mereka. Langkah ini penting untuk memastikan proses penyaluran tunjangan berlangsung lancar, tepat waktu, dan sesuai sasaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan pentingnya validasi rekening agar dana tunjangan dapat tersalurkan tepat waktu.

“Kami ingin memastikan setiap guru menerima haknya tanpa hambatan administratif. Validasi rekening menjadi kunci agar dana bisa langsung cair begitu proses penyaluran dimulai,” ucapnya dalam acara Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru, di Jakarta, Kamis (13/3).

Ia menambahkan, begitu proses verifikasi dan validasi data selesai serta rekening guru dinyatakan valid, tunjangan sertifikasi akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Untuk pencairan pertama, guru yang datanya sudah valid akan menerima tunjangan sekaligus untuk periode Januari hingga Maret 2025.

“Pembayaran di bulan Maret ini kami harapkan menjadi hadiah bagi para guru menjelang perayaan Idulfitri dengan gembira dan sejahtera, serta dapat menunaikan tugas dengan baik,” kata Mu’ti.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191987//bencana-nIJF_large.jpg
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/1/3191953//pool_damri_kemayoran-2t3U_large.jpg
Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/11/3191941//brilink_agen-j8HF_large.jpg
BRILink Agen Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191889//ilustrasi_mengurus_mutasi_kendaraan-JaSb_large.jpg
Pindah Domisili ke Jakarta? Begini Cara Mengurus Mutasi Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement