3 Fakta Sri Mulyani Bantah Mundur dari Kabinet Prabowo: Saya di Sini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab isu mundur dari kursi menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Sri Mulyani akhirnya buka suara terkait isu mundur dari kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa dirinya sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.

"Saya juga menegaskan, banyak rumor mengenai posisi saya, sampai sekarang saya tetap fokus menjaga tugas negara kepercayaan presiden mengelola APBN secara profesional," katanya.

Berikut fakta Sri Mulyani tidak mundur dari jabatan yang dirangkum Okezone, Minggu (23/3/2025).

1. Tetap Tanggung Jawab

Sri Mulyani menekankan bahwa dirinya beserta jajaran bertanggung jawab menjaga keuangan negara sebagai instrumen penting bagi pencapaian dan tujuan pembangunan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

“Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” tegasnya lagi.

2. Tidak Akan Mundur

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menepis anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjadi imbas munculnya isu Sri Mulyani akan mundur sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

"Mengenai Bu Sri Mulyani, Saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur," kata Dasco usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kantor Bursa Efek Indonesia.