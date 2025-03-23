Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

BNI Tetap Layani Nasabah Saat Libur Nyepi dan Lebaran, Berikut Jadwal Operasionalnya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |22:11 WIB
BNI Tetap Layani Nasabah Saat Libur Nyepi dan Lebaran, Berikut Jadwal Operasionalnya
Jadwal Operasional BNI Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2025. (Foto: Okezone.com/BNI)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyiapkan layanan operasional terbatas pada libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 Hijriyah.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, dalam rangka memberikan layanan perbankan terbaik kepada masyarakat selama liburan, BNI akan melaksanakan operasional terbatas pada 28 Maret hingga 7 April 2025 mulai pukul 09.00-12.00 waktu setempat. 

"Terdapat 86 KC/KCP dan 16 O-Branch BNI menerapkan layanan operasional terbatas sesuai tanggal yang telah ditetapkan agar bisa melayani nasabah selama libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025," kata Okki, Minggu (23/3/2025). 

Sebanyak 36 outlet beroperasi terbatas pada 28 Maret 2025 diantaranya KC Malang dan KCP Jembatan Ampera Palembang. Sedangkan pada 1 April ada 18 outlet salah satunya KC Kediri dan KCP Gajah Mada. 

Sementara itu, sebanyak 40 outlet beroperasi terbatas pada 4 April 2025 dan pada 7 April terdapat 24 outlet diantaranya KC Purwokerto dan Malang. 

Okki menambahkan, Layanan O-Branch atau Mobil Gerak BNI juga beroperasi di sejumlah titik arus mudik seperti Tol Keramasan Musi Palembang, Exit Tol Cirebon, Rest Area Madiun 626 dan 597, dan Rest Area 844 Jalur B Probolinggo. 

 

