HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Lesu, Turun ke Level 6.219

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |09:22 WIB
IHSG Lesu, Turun ke Level 6.219
IHSG Lesu, Turun ke Level 6.219 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin (24/3/2025). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka turun ke level 6.219, lebih rendah dari penutupan sebelumnya di level 6.258.

Kemudian IHSG bergerak turun hingga pukul 09.08 WIB, indeks berada di posisi 6.212 atau turun 0,73%. Total volume saham yang dipromosikan sebanyak 1,09 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,28 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 98.921 kali.

1. Sektor Pemberat IHSG

Adapun, sebanyak 296 saham harganya turun, 127 saham harganya naik dan 162 saham lainnya harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 3,97% dan sektor infrastruktur menguat 0,02%. Adapun sektor energi turun 1,07%, sektor keuangan turun 0,38%, sektor kesehatan turun 1,45%, sektor transportasi turun 0,59%, sektor bahan turun baku 1,26%, sektor industri turun 1,33%, sektor siklikal turun 1,13%, sektor properti turun 1,04% dan sektor non siklikal turun 1,48%.

 

Halaman:
1 2
