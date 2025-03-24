IHSG Sesi I Turun 2,30% ke Level 6.114

Senin, 24 Maret 2025 |12:28 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 2,30% atau 143,96 poin ke level 6.114 pada perdagangan sesi pertama, Senin (24/3/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,12 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,68 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 674.221 kali. Adapun, sebanyak 555 saham yang harganya turun, 100 saham yang harganya naik dan 139 saham lainnya yang harganya stagnan.

1. Konsoldasi Saham

Sektor energi terkoreksi 2,55 persen, sektor keuangan turun 1,43 persen, sektor kesehatan turun 3,19 persen, sektor infrastruktur turun 1,22 persen, sektor transportasi turun 2,50 persen, sektor bahan baku turun 3,50 persen, sektor industri turun 2,58 persen, sektor siklikal turun 3,25 persen, sektor properti turun 2,80 persen dan sektor non siklikal turun 2,06 persen. Sedangkan sektor teknologi menguat 0,12 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) naik 24,35 persen ke Rp286, PT Golden Flower Tbk (POLU) naik 15,53 persen ke Rp5.950, dan PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) naik 13,43 persen ke Rp76.