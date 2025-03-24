Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Erick Thohir Tunjuk Hery Gunardi Jadi Dirut BRI, Gantikan Sunarso

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |19:04 WIB
Erick Thohir Tunjuk Hery Gunardi Jadi Dirut BRI, Gantikan Sunarso
Hery Gunardi Diangkat Jadi Dirut BRI. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengangkat Hery Gunardi menjadi Direktur Utama menggantikan Sunarso. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI yang digelar di Menara BRILian, Jakarta, hari ini. 

Hery Gunardi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan memiliki rekam jejak panjang di industri perbankan nasional. Menteri BUMN Erick Thohir turut merombak jajaran pengurus BRI, termasuk menunjuk Hery sebagai pemimpin baru bank pelat merah tersebut.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Sunarso dari jabatannya sebagai Direktur Utama BRI. Sunarso telah memimpin BRI sejak 2019 dan membawa bank ini mencetak berbagai pencapaian besar.

Hery Gunardi lahir di Bengkulu pada 26 Juni 1962 dan telah berkarier di sektor keuangan selama lebih dari tiga dekade. Ia meraih gelar master di bidang Finance and Accounting dari University of Oregon, AS, pada 1991.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
