HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Bos Freeport dan Menteri PU Rozik Boedioro Soetjipto Meninggal Dunia

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |18:36 WIB
Mantan Bos Freeport dan Menteri PU Rozik Boedioro Soetjipto Meninggal Dunia
Mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto meninggal dunia pada hari ini (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto meninggal dunia pada hari ini. Kabar duka tersebut disampaikan Freeport dalam akun media sosialnya. 

“Segenap Pimpinan dan Karyawan Freeport Indonesia Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya Rozik Boedioro Soetjipto. Semoga aman dan ibadah beliau diterima di sisi-Nya,” demikian dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Freeport Indonesia pada Senin (24/3/2025).

Rozik Boedioro Soetjipto merupakan Presiden Direktur PTFI periode 2012-2015. Rozik menjabat di PTFI pada 27 Januari 2012 menggantikan Armando Mahler. 

Sebelumnya sejak 2000, ia sudah menjabat sebagai salah satu Komisaris Freeport Indonesia. Jabatannya di Freeport berakhir pada 2015, ia digantikan oleh Maroef Sjamsuddin yang sebelumnya adalah Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Rozik juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pekerjaan Umum pada Kabinet Persatuan Nasional periode 1999—2001. Sebelumnya, ia adalah Dirjen Pertambangan Umum (Deptamben). 

Rozik yang memiliki seorang istri dan seorang anak, menguasai bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda. Ia pernah mengambil doktoral di Universitas Katolik Leuven, Belgia dengan judul "The effect of ethylenediamine on the selective recovery of some transition metals using ion exchange resins".

(Feby Novalius)


Telusuri berita finance lainnya
