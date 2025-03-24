Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan: Harga Pangan di Ramadhan Stabil 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |22:39 WIB
Mentan: Harga Pangan di Ramadhan Stabil 
Mentan Amran Sebut Harga Pangan Stabil di Ramadhan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pangan tersedia menjelang Lebaran 2025. Untuk beras aat ini ada 2,2 juta ton di gudang Bulog.

“Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pencapaian swasembada pangan. Kita syukuri, harga-harga di bulan suci Ramadhan relatif stabil dan stok beras di Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton," kata Amran, Senin (24/3/2025).

1. Produksi Beras

Lebih jauh Mentan Amran menyatakan bahwa jumlah ini tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi juga mencatat rekor tertinggi, di mana pada Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG).

Mentan Amran menambahkan, pemerintah terus berupaya mengawal produksi pangan agar tetap optimal. Presiden Prabowo Subianto, kata Amran, telah memberikan arahan untuk memastikan berbagai program pertanian berjalan dengan baik.

"Bapak Presiden minta tadi dalam rapat terbatas, bahwasannya kita harus kawal optimalisasi lahan, cetak sawah, irigasi, dan seterusnya. Kita harus kawal agar betul-betul pencapaian kita produksi swasembada betul-betul sempurna," ujarnya.

2. Serapan Bulog

Dalam hal penyerapan gabah, Mentan Amran juga mencatat adanya lonjakan signifikan. Jika pada Januari-Maret 2024 Bulog hanya mampu menyerap 35 ribu ton gabah, maka dalam tiga bulan pertama tahun ini angka penyerapan diproyeksikan bisa mencapai 700 ribu ton.

Tahun lalu, total serapan selama setahun hanya sekitar 1 juta ton, sementara tahun ini pemerintah menargetkan 3 juta ton gabah terserap pada bulan April atau Mei nantinya. Jikapun realisasi penyerapan gabah bisa mencapai lebih dari 2 juta ton dalam periode tersebut, maka stok beras nasional di Bulog akan sangat mencukupi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192131//petani-7IjZ_large.jpg
Pupuk sebagai Fondasi Ketahanan Pangan: Transformasi Pupuk Indonesia Jaga Pertanian Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607//petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191587//mentan-aPZT_large.jpg
72 Ton Bawang Bombai Impor Ilegal Masuk Indonesia, Mentan Marah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191312//mentan_amran-QISD_large.jpg
Amran Tindak Tegas 2 Produsen Minyak Goreng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189929//pasar-WQyX_large.jpg
Harga Pangan Jelang Natal: Telur, Daging, hingga Minyak Goreng Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188592//zulhas-U1SA_large.jpg
Zulhas Buka Suara Soal Panggul Karung Beras: Sudah Jadi Kebiasaan Sejak Kecil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement