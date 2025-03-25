Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Mandiri Tebar Dividen Rp43,5 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |15:44 WIB
Bank Mandiri Tebar Dividen Rp43,5 Triliun
Bank Mandiri Sepakat Bagikan Dividen. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sepakat membagikan Rp43,51 triliun. Keputusan tersebut disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). 

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, dividen tersebut senilai Rp466,18 per saham.

"Adapun jika dibandingkan dengan laba bersih sepanjang tahun lalu yang senilai Rp55,78 triliun, besaran dividen tersebut setara dengan 78% laba perseroan," ujarnya, Selasa (25/3/2025) 

Sementara, untuk tahun buku 2023 BMRI menetapkan dividen sebesar 60 persen dari laba bersih atau senilai Rp33,03 triliun.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah mengantongi laba Rp55,78 triliun sepanjang 2024. Perolehan tersebut tumbuh 1,31 persen secara tahunan (yoy) dari perolehan tahun 2023 sebesar Rp55,06 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188354//saham-c7hE_large.jpg
Asing Borong Saham BBCA, BMRI hingga FILM, Tembus Rp2,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187635//grafik-Vpcx_large.jpg
Bank Mandiri Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187252//bank_mandiri-wbCr_large.jpg
Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan Obligasi Keberlanjutan Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186655//saham-m0BZ_large.jpg
Aksi Buyback Saham BMRI Jadi Angin Segar Bagi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185808//saham-bJtG_large.jpg
Rencana Buyback Saham, Sinyal Likuiditas Bank Himbara Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183592//saham-WYxJ_large.jpg
Buyback Saham BMRI, Aksi Korporasi Dinanti Investor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement