Bank Mandiri Tebar Dividen Rp43,5 Triliun

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sepakat membagikan Rp43,51 triliun. Keputusan tersebut disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, dividen tersebut senilai Rp466,18 per saham.

"Adapun jika dibandingkan dengan laba bersih sepanjang tahun lalu yang senilai Rp55,78 triliun, besaran dividen tersebut setara dengan 78% laba perseroan," ujarnya, Selasa (25/3/2025)

Sementara, untuk tahun buku 2023 BMRI menetapkan dividen sebesar 60 persen dari laba bersih atau senilai Rp33,03 triliun.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah mengantongi laba Rp55,78 triliun sepanjang 2024. Perolehan tersebut tumbuh 1,31 persen secara tahunan (yoy) dari perolehan tahun 2023 sebesar Rp55,06 triliun.