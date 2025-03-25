Ini Struktur Lengkap Pengurus Danantara

JAKARTA - Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah resmi diumumkan pada Senin 24 Maret 2025 kemarin. Susunan ini mencakup para profesional dari dalam dan luar negeri yang memiliki kompetensi serta keahlian mumpuni di bidangnya.

Struktur organisasi Danantara dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi. Para ahli yang terpilih diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan.

1. Proses Seleksi

Proses seleksi untuk memilih individu yang akan mengisi struktur lengkap perusahaan dilakukan dengan ketat. Mereka yang terpilih juga dijamin memiliki visi dan misi yang sama tentang Danantara, menurut CEO Danantara, Rosan Roeslani.

"Kami dibantu oleh headhunter dalam maupun luar negeri dalam pemilihan nama-nama ini, harus melakukan interview satu per satu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya expertise dan sesuai dengan bidangnya. Yang pasti tidak ada orang titipan," ucap Rosan pada konferensi pers di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan.